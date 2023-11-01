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08:45, 1 ноября 2023Россия

Российский подросток отомстил за брата и избил битой троих школьников

В селе Кашино подросток избил битой школьников за то, что те толкнули его брата

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В селе Кашино Сысертском районе Свердловской области подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих школьников. Незадолго до этого те толкнули мальчика. Об этом сообщили Е1.ru в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве пояснили, что после избиения российские учащиеся попали в больницу с тяжелыми травмами.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство"», — заявили в управлении. Кроме того, произошедшим заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове подростки толпой избили фанатеющего от аниме 17-летнего студента. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами. Сотрудникам полиции удалось установить личности троих агрессоров — им 13-15 лет.

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      Анна Щербакова
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