Российский подросток отомстил за брата и избил битой троих школьников

В селе Кашино подросток избил битой школьников за то, что те толкнули его брата

В селе Кашино Сысертском районе Свердловской области подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих школьников. Незадолго до этого те толкнули мальчика. Об этом сообщили Е1.ru в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве пояснили, что после избиения российские учащиеся попали в больницу с тяжелыми травмами.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по статье "Хулиганство"», — заявили в управлении. Кроме того, произошедшим заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Серпухове подростки толпой избили фанатеющего от аниме 17-летнего студента. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами. Сотрудникам полиции удалось установить личности троих агрессоров — им 13-15 лет.