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12:46, 1 ноября 2023Экономика

Ситибанк объявил о запрете оплачивать со своих карт коммуналку и услуги связи

Ситибанк с 1 декабря ограничит возможности платить со своих карт

Фото: Julio Lopez / Unsplash

Ситибанк, входящий в сворачивающую российский бизнес Citigroup, объявил об ограничении с 1 декабря функционала дебетовых и кредитных карт для своих клиентов. Это следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

В частности, они больше не смогут совершать исходящие переводы с дебетовой карты на карту, а также оплачивать коммунальные услуги, услуги мобильной связи, интернета, телевидения. При этом клиентам останутся доступны переводы по реквизитам в рублях и переводы по номеру телефона Системы быстрых платежей (СБП), уточнили в Ситибанке.

О намерениях американской Citigroup свернуть бизнес в России стало известно в августе 2022 года. Однако впервые о желании продать розничный бизнес в стране компания заявила еще в апреле 2021-го. Поначалу речь шла об отказе от потребительского банкинга, а спустя год в группе решили покинуть и корпоративный сектор.

Основные операции на российском рынке банк планировал завершить к апрелю 2023 года. В октябре 2022 года он продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов. В августе текущего года Ситибанк прекратил прием и покупку долларов и евро в кассах, а также ввел пятипроцентную комиссию за внесение такой валюты и заявил о намерении демонтировать до конца 2023 года все свои банкоматы в России.

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      Дмитрий Воронин
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