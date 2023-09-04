Ситибанк до конца года уберет свои банкоматы в России

Ситибанк демонтирует свои российские банкоматы до конца 2023 года

Ситибанк, входящий в сворачивающую российский бизнес Citigroup, объявил о намерении демонтировать до конца 2023 года все свои банкоматы в стране. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В банке проинформировали клиентов о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах и напомнили, что большинство операций можно совершать в мобильной версии банка или в приложении.

О намерениях американской Citigroup свернуть бизнес в России стало известно в августе 2022 года. Однако впервые о желании продать розничный бизнес в стране компания заявила еще в апреле 2021-го. Поначалу речь шла об отказе от потребительского банкинга, а спустя год в группе решили покинуть и корпоративный сектор.

Основные операции на российском рынке банк планировал завершить к апрелю 2023 года. В октябре 2022 года он продал «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов. В августе текущего года Ситибанк прекратил прием и покупку долларов и евро в кассах, а также ввел пятипроцентную комиссию за внесение такой валюты.