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06:50, 1 ноября 2023Мир

Телекомпания сообщила о полном обрыве связи в секторе Газа

Al Jazeera: компания Paltel сообщила о полном обрыве связи в секторе Газа

Фото: Reuters

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила о полном прерывании связи в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Al Jazeera отмечает, что прерывание произошло по причине отключения международных линий связи, которые ранее были переподключены. «Paltel сообщила, что произошло "полное прерывание" сервисов в секторе», — говорится в сообщении.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах сообщала, что Вашингтон оказал давление на власти Израиля, чтобы они восстановили связь в секторе Газа. Согласно данным издания, за отключением связи стояли израильские власти. Администрация президента США Джо Байдена подтвердила эту информацию. Уточняется, что власти Израиля не объяснили американским коллегам, почему отключили связь в секторе Газа в пятницу перед расширением наземных операций.

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      Екатерина Подвигина
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