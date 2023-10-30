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03:03, 30 октября 2023Мир

Белый дом подтвердил участие США в восстановлении связи в Газе

В Белом доме подтвердили участие США в восстановлении связи в секторе Газа

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила появившиеся ранее сообщении об участии Вашингтона в восстановлении связи в секторе Газа. Об этом сообщает Белый дом в социальной сети X.

Отмечается, что работники служб помощи, мирные жители, а также сотрудники СМИ «нуждались в возможности общаться друг с другом и остальным миром». В Белом доме сообщили, что администрация Соединенных Штатов работала над этим и помогла восстановить связь в Газе.

В администрации американского лидера добавили, что восстановление связи было критически важным вопросом для Газы.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Соединенных Штатах сообщала, что Вашингтон оказал давление на власти Израиля, чтобы они восстановили связь в секторе Газа. Согласно данным издания, за отключением связи стояли израильские власти.

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      Марина Совина
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