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16:27, 1 ноября 2023Мир

Гражданам США не удалось эвакуироваться в Египет из-за требований ХАМАС

Haaretz: граждане США не смогли эвакуироваться в Египет из-за требований ХАМАС

Фото: Arafat Barbakh / Reuters

Граждане США и члены их семей не смогли эвакуироваться в Египет из-за требований ХАМАС. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на источники.

По словам иностранного чиновника, граждане США и их семьи не входят в число первой группы примерно из 500 иностранных граждан, которым разрешено покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее сообщалось, что египетские пограничники на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рафах» пропускают всех граждан иностранных государств с палестинской стороны, кроме россиян. «Сейчас на КПП много россиян, но для русских нет зеленого коридора. Обратно люди уже не вернутся, останутся на КПП, будут там ночевать. Жить в секторе Газа невозможно», — прокомментировала ситуацию собеседница «Московского комсомольца». По ее словам, через КПП уже проехали «сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран», а в списках на эвакуацию значатся граждане США, Австрии и Молдавии, но не России.

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      Виктория Кондратьева
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