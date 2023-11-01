В Грузии допустили помилование Саакашвили

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: президент может помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать бывшего главу республики Михаила Саакашвили. Такой исход допустил председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

По его словам, действующий президент страны «переходит все красные линии». «Мы ничему не удивляемся от Саломе Зурабишвили (...) Конечно же, это (помилование Саакашвили — прим. "Ленты.ру") будет очередным предательством в отношении грузинского народа. Ее избрал народ, для которого принципиально неприемлемы преступления Саакашвили», — заявил Кобахидзе.

В июне Зурабишвили объяснила отказ от помилования Саакашвили. По ее мнению, экс-президент должен ответить за свои преступления перед народом, который пережил девять лет его правления, оставившего много жертв.