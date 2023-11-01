В Италии откроют для публики «секретную комнату» Микеланджело

Во Флоренции впервые откроют для публики «секретную комнату» Микеланджело

«Секретную комнату» итальянского художника Микеланджело Буонарроти во Флоренции впервые откроют для публики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального музея Барджелло.

Посещения для туристов станут доступны с 15 ноября группами по четыре человека несколько раз в день, заявили в учреждении культуры, в систему которого входят капеллы Медичи, включая базилику Сан-Лоренцо. Отмечается, что так называемое «секретное» пространство живописца эпохи Возрождения расположено над новой ризницей данного храма. Стены комнаты украшены эскизами, выполненными углем и сангиной.

Известно, что в 1520 году Джулио Медичи, будущий Папа Римский Клемент VII заказал создание новой усыпальницы у Микеланджело. Еще раньше художник должен был создать фасад церкви. Но проект так и не был реализован.

Работая в Сан-Лоренцо, Микеланджело знал о закрытом помещении, которое использовалось как склад. «Медичи не знали об этой "подсобке"», — рассказали в музее, отметив, что именно там Микеланджело укрывался, когда впал в немилость к своим покровителям.

Впервые комната была обнаружена в 1975 году. Тогда же были произведены работы по реставрации и сохранению настенных рисунков, многие из которых повторяют скульптурные работы Микеланджело. Установлено, что они сделаны рукой итальянского мастера. До сих пор доступ к комнате был только у специалистов.

В сентябре сообщалось, что в одной из частных коллекций за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. На полотне изображена Мария Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, супруги и модели учителя Рафаэля — Пьетро Перуджино.