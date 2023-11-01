В Казахстане допустили отправку миротворцев в Израиль

Минобороны Казахстана обсуждает вопрос отправки миротворцев на Голанские высоты

В министерстве обороны Казахстана обсуждают вопрос отправки миротворцев на Голанские высоты в Израиль. Об этом заявил министр обороны республики Руслан Жаксылыков, передает ТАСС.

«У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция», — заявил глава оборонного ведомства.

Агентство уточнило, что с 2007 года 500 казахских миротворцев принимали участие в миссиях в разных странах.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что введение российского миротворческого контингента в сектор Газа невозможно. По его словам, этому препятствуют активные боевые действия.