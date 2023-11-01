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17:22, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Казахстане допустили отправку миротворцев в Израиль

Минобороны Казахстана обсуждает вопрос отправки миротворцев на Голанские высоты

Фото: Владимир Пирогов / Reuters

В министерстве обороны Казахстана обсуждают вопрос отправки миротворцев на Голанские высоты в Израиль. Об этом заявил министр обороны республики Руслан Жаксылыков, передает ТАСС.

«У нас есть уже договоренности, и к чести Вооруженных сил Казахстана и той политики, которая проводится нашим государством, у нас есть компетенция», — заявил глава оборонного ведомства.

Агентство уточнило, что с 2007 года 500 казахских миротворцев принимали участие в миссиях в разных странах.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что введение российского миротворческого контингента в сектор Газа невозможно. По его словам, этому препятствуют активные боевые действия.

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      Александр Слабиев
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