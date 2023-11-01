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16:35, 1 ноября 2023Мир

В России назвали препятствие для ввода миротворцев в Газу

Депутат Госдумы Швыткин: речь о вводе российских миротворцев в Газу не идет
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Введение российского миротворческого контингента в сектор Газа невозможно, поскольку на данный момент в регионе ведутся активные боевые действия. Для любых миссий гуманитарного характера необходимо прекращение огня. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Наше требование, наше предложение, которое мы вносили в Совбез ООН — это прекращение боевых действий и проведение различных гуманитарных мероприятий. Это то, что необходимо в первую очередь. Речь о введении какого-либо миротворческого контингента не идет», — подчеркнул политик.

Он добавил, что самым важным сейчас является именно прекращение огня, без которого осуществление любых гуманитарных миссий невозможно.

«Нет сейчас возможности даже для разговора о миротворцах, потому что идут боевые действия. Израиль продолжает наносить удары, чему потворствуют США», — заключил Швыткин.

Ранее сообщалось, что США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.

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