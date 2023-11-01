В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Представитель Кремля Песков прокомментировал визит Макрона в Казахстан

Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Казахский лидер назвал эту встречу «исторической».

Журналисты спросили у Пескова, как в Москве относятся к визиту Макрона. Тот ответил, что Казахстан — это суверенное государство и развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. При этом у Москвы «исторические отношения, отношения стратегического партнерства» с Астаной.

«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — добавил Песков.