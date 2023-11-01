Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали визит Макрона в Казахстан

Представитель Кремля Песков прокомментировал визит Макрона в Казахстан

Фото: Press service of the President of Kazakhstan / Reuters

Казахстан — суверенное государство, которое развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Казахский лидер назвал эту встречу «исторической».

Журналисты спросили у Пескова, как в Москве относятся к визиту Макрона. Тот ответил, что Казахстан — это суверенное государство и развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению. При этом у Москвы «исторические отношения, отношения стратегического партнерства» с Астаной.

«Это наши союзники. Наши интересы объединены во многих интеграционных форматах. И мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим», — добавил Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Слабиев
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

      Бывший премьер Украины обвинил Киев в отказе от защиты переехавших украинцев

      Стилистка перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на зиму

      YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

      Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

      Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

      Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

      В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

      Цены на газ в Европе резко снизились

      В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости