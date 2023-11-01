В Севастополе объяснили замеченный дым в бухте

Развожаев: дым в Севастопольской бухте связан со средствами маскировки военных

Дым в Севастопольской бухте, который заметили жители, был связан с тем, что военнослужащие использовали табельные средства маскировки. Такое объяснение привел губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Других подробностей он не стал раскрывать. До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

30 октября сообщалось, что в небе над Севастополем российские военнослужащие сбили две воздушные цели.

Тогда обломки ликвидированных устройств упали на территорию школы №27, а также на улице Пасечной и в Инкермане. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал, подчеркивал Развожаев.

Губернатор призывал жителей Севастополя доверять проверенным источникам информации.