Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

До этого губернатор предупредил граждан о объявлении воздушной тревоги. Других подробностей по ситуации Развожаев не давал.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он. По данным соцсетей, в Севастополе возобновил работу наземный общественный транспорт.

Вечером 31 октября сигналы тревоги уже звучали в городе. Тогда власти попросили жителей укрыться в безопасных местах.

Еще раньше в небе над Севастополем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. В результате произошедшего никто не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.