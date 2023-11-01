В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев заявил, что в Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
До этого губернатор предупредил граждан о объявлении воздушной тревоги. Других подробностей по ситуации Развожаев не давал.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал он. По данным соцсетей, в Севастополе возобновил работу наземный общественный транспорт.
Вечером 31 октября сигналы тревоги уже звучали в городе. Тогда власти попросили жителей укрыться в безопасных местах.
Еще раньше в небе над Севастополем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. В результате произошедшего никто не пострадал. Значительных разрушений на земле также удалось избежать.