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13:37, 1 ноября 2023Мир

В США признали часть вины за провалы израильской разведки

Экс-офицер ЦРУ Полимеропулос: в провале израильской разведки есть часть вины США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Кадр: HWASpeakersBureau / YouTube

США должны разделить часть вины за провал израильской разведки и пропуск событий, повлекших нападения 7 октября. Об этом заявил отставной оперативный сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, сообщает американская газета Wall Street Journal.

Нынешние и бывшие чиновники заявили, что американские спецслужбы, в основном ЦРУ, имели несколько аналитиков, отслеживающих события в секторе Газа до атак, но полагались на Израиль, чтобы следить за палестинской группировкой ХАМАС с помощью прослушки и источников.

«Похоже, что передача цели израильтянам теперь имела последствия», — отметил экс-офицер.

13 октября стало известно, что разведка Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не смогла установить наличие базы подготовки ХАМАС, которая находилась в шаговой близости от израильской границы, и сочла их подготовку к масштабной атаке за обычные учения.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что разведка приняла эти объекты за гражданские, но не объяснил причины таких выводов, отметив, что подобные вопросы «касаются комплексного анализа разведывательных данных в то время, когда мы ведем войну с ХАМАС».

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      Виктория Кондратьева
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