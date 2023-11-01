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01:51, 1 ноября 2023Мир

В ВСУ объяснили провал контрнаступления

Журналист CNN Хауэр: ВСУ объясняют провал контрнаступления дефицитом боеприпасов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Stringer / Reuters

Украинские военнослужащие считают, что контрнаступление обернулось провалом из-за дефицита боеприпасов. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter) рассказал корреспондент телеканала CNN Нил Хауэр, побывавший в зоне боевых действий.

По его словам, все украинские солдаты, с которыми он общался во время поездок на передовую в Донбасс и Запорожье, утверждают, что главной проблемой является нехватка боеприпасов. Журналист отметил, что войскам передали большое количество артиллерийских снарядов, но их оказалось недостаточно для достижения целей операции. Он добавил, что восполнить запасы боеприпасов им не удастся по меньше мере год.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал предположение, что Украину ждет дефицит снарядов калибра 155 миллиметров, расходуемых в огромном количестве. Он указал, что те же боеприпасы требуются и Израилю, в результате чего интенсивность боевых действий украинских войск будет снижаться.

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      Марина Совина
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