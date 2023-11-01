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13:05, 1 ноября 2023Россия

Воздушная тревога в Севастополе продлилась более двух часов

Воздушная тревога в Севастополе отменена

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась более двух часов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

О том, что в городе объявлена воздушная тревога, сообщалось 1 ноября, в 10:50 по московскому времени. Подробности произошедшего не приводились. Губернатор призывал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Он также предупредил, что возможный дым в районе Севастопольской бухты — это табельные средства маскировки, которые используют военные. «Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — отмечал Развожаев.

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      Варвара Кошечкина
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