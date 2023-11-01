Врач назвал способ улучшить здоровье глаз за пять минут в день

Простые упражнения, такие как «Шторки» и «Метка на стекле», способны улучшить здоровье глаз, рассказал врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы Алексей Анисимов. Советы врача приводит издание «Доктор Питер».

Офтальмолог заверил, что на несложную гимнастику, расслабляющую глаза, потребуется не более пяти минут. Также несложные упражнения помогают снять отеки вокруг глаз и избавиться от усталости.

«Шторки»

С помощью этого упражнения можно ускорить кровоток в тканях вокруг глаз. Для этого необходимо две минуты быстро моргать, но не сдавливать при этом веки.

«Массаж»

Упражнение ускоряет движение жидкости, помогает бороться с отеками вокруг глаз. Для выполнения упражнения необходимо аккуратно, без сильного давления тремя пальцами каждой руки нажимать на веки. Каждое касание должно продолжаться секунду. Упражнение следует повторять пять раз.

«Метка на стекле»

Для этого необходимо нарисовать на окне точку. Затем нужно поочередно концентрировать зрение то на метке, то на объекте за окном — доме напротив, дереве или человеке. Еще больше пользы упражнение принесет, если делать его на свежем воздухе. Здесь необходимо поочередно смещать фокус с ближнего объекта на дальний.

Гимнастика для глаз

Выполнять ее просто: нужно нарисовать глазами воображаемый квадрат, затем соединить его углы диагоналями. Далее нарисовать круг, поочередно в разных направлениях движения часовой стрелки.

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