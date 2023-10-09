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16:40, 9 октября 2023Забота о себе

Названы способы замедлить развитие распространенной у пожилых людей болезни глаз

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

На начальном этапе замедлить развитие катаракты можно с помощью специальных капель, улучшающих окислительно-восстановительные процессы в хрусталике. О причинах этой распространенной у пожилых людей болезни глаз и способах ее профилактики офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Анжелика Сашнина рассказала «Ленте.ру».

Основной причиной развития катаракты врач назвала возрастные изменения, из-за которых нарушается обмен веществ в хрусталике. К другим факторам риска она отнесла травмы, дефицит витаминов А, В, С, а также отравления, наследственность и различные заболевания глаз.

Любое помутнение в хрусталике считается катарактой. Самое главное, насколько эти помутнения влияют на остроту зрения. Врачи на приеме нередко видят пациентов с выраженными помутнениями и высокой (выше 70 процентов) остротой зрения

Анжелика Сашнина офтальмолог

Сашнина отметила, что у каждого человека катаракта прогрессирует с разной скоростью: этот процесс может занять от нескольких месяцев до десятилетий. При этом на начальном этапе замедлить течение болезни вполне реально, подчеркнула офтальмолог. В этом, по ее словам, помогут глазные капли, улучшающие окислительно-восстановительные процессы в хрусталике.

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Пациентам с катарактой Сашнина рекомендовала принимать биологически активные добавки с лютеином и таурином, а также комплексы витаминов. Кроме того, им необходимо обязательно обратиться за помощью к терапевту, чтобы проверить, нет ли у них сахарного диабета, гипертонии, обменных нарушений и других причин, которые могут провоцировать развитие болезни.

Врач предупредила: если из-за увеличения помутнений в хрусталике острота зрения снизится до 40-50 процентов и ниже и возникнет трудность при чтении, стоит задуматься об операции.

В настоящее время операция по замене помутневшего хрусталика на искусственный занимает от 7 до 15 минут времени, проводится на современном микрохирургическом оборудовании с минимальным разрезом, под местной анестезией, что позволяет сократить сроки восстановительного периода

Анжелика Сашнина офтальмолог

Ранее невролог Галина Чудинская и офтальмолог Татьяна Шилова назвали причины подергивания глаза. Причинами глазного тика могут быть интоксикация организма, сильный стресс и недостаток сна, отметили они.

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    Наталья Обрядина
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