Каждую среду люди во всем мире присылают друг другу жабу. Что это за мем и почему уже 9 лет его обожает весь интернет?

Каждую среду любители мемов поздравляют друг друга с серединой недели, публикуя в соцсетях забавные изображения с жабами или лягушками. «Среда, мои чуваки» (It is Wednesday, my dudes) — обычно гласит подпись на картинках. Традиция отмечать так приход среды зародилась еще в 2014 году благодаря одному-единственному мему со злой щитоспинкой — земноводным с комичным внешним видом. Однако хотя тренд пережил пик популярности в 2010-е годы, щитоспинки, другие лягушки и жабы, оповещающие о наступлении среды, с тех пор не канули в Лету, а прочно прижились в мемных пабликах и сердцах их подписчиков.

Изображение: группа «Сегодня ли Среда мои чуваки?» во «ВКонтакте»

Почему злые щитоспинки популярны в интернете

Злая щитоспинка (научное название — Lepidobatrachus laevis) также известна как лягушка Баджетта (или же лягушка Баджита). У амфибии примечательный внешний вид: плоское овальное тело, короткие передние лапы, большая голова, украшенная внушительным ртом и близко посаженными круглыми глазами. В живой природе злую щитоспинку можно встретить в Южной Америке. А впервые это земноводное описал английский зоолог Джон Сэмюэль Баджетт, обнаруживший лягушку в конце XIX века в Аргентине.

Поведение злой щитоспинки полностью оправдывает название: у нее репутация достаточно агрессивного создания, вдобавок еще и склонного к каннибализму. В связи с этим в неволе их рекомендуют содержать по одиночке. Кроме того, лягушка Баджетта известна своей отпугивающей тактикой: при угрозе она поднимается на лапы, раздувается, широко разевает пасть и издает пронзительный, режущий слух крик

Карикатурный облик вкупе со скверным характером заставил интернет влюбиться в злых щитоспинок. В сети можно найти сотни роликов с этими амфибиями, во многих из видео они демонстрируют свою коронную особенность: истошно визжат, когда к ним пытаются притронуться. «Я не знаю, мне смеяться, пугаться или жалеть ее», «Это животное эволюционировало и сделало панические атаки своей защитной реакцией», — шутят пользователи YouTube под роликом с кричащей лягушкой, который собрал почти 200 миллионов просмотров.

«Среда, мои чуваки» Изображение: Memepedia

Откуда взялся мем «Среда, мои чуваки»

Первый мем, давший начало ламповой традиции, был опубликован в декабре 2014 года на Tumblr (произошло это, конечно же, в среду). Предполагаемый автор мема запостил картинку с щитоспинкой, больше похожей на овал с лапами, глазами и ртом. «Среда, мои чуваки» (в оригинале — It is Wednesday, my dudes) — было написано на изображении. Оригинальный кадр, судя по всему, был взят с сайта по продаже рептилий и земноводных.

Что вдохновило автора поста и почему из всех дней недели он выделил именно среду, не пояснялось. Но, возможно, именно отсутствие глубокого смысла и простота, удачно скомбинированные с элементом комизма — забавной круглой лягушкой, — сделали мем настолько популярным

Картинка стала репоститься на Tumblr, затем вошла в обиход на других развлекательных ресурсах — iFunny, Reddit, 9Gag, а оттуда попала и на более мейнстримные площадки. И хотя выше всего шансы встретить в сети лягушку были по средам, мемное земноводное публиковали и в другие дни — к примеру, для того чтобы с грустью констатировать, что середина недели еще не настала или уже прошла.

«Это троллинг, мои чуваки» Изображение: группа is it wednesday my dudes? во «ВКонтакте»

Изображение злой щитоспинки впоследствии всячески редактировали, меняя как саму амфибию, так и надпись. Отдельные версии мема создавались под праздники или другие особые даты. С ней также делали гифки, арты и комиксы, юмористические видео. Мему посвящали отдельные группы и страницы, публикующие комичных лягушек исключительно по средам. А пользователи Reddit так прониклись любовью к этой амфибии, что шутки ради несколько раз попытались сделать посты с ней самыми популярными в истории площадки — правда, у них ничего не вышло. В Рунете кадр тоже оценили по достоинству, причем среди русскоязычных пользователей стал модным еще и намеренно искаженный вариант фразы — «Среда, мои чюваки».

Постепенно привилегии оповещать пользователей о наступлении среды, помимо той самой щитоспинки из поста на Tumblr, удостоились и другие лягушки и жабы, сфотографированные или нарисованные.

Как мем «Среда, мои чуваки» прославил вайнера

Важную роль в популяризации «лягушачьей среды» сыграл американский вайнер Тайлер Коллинс, более известный как JimmyHere. В январе 2016 года он опубликовал в Vine ролик, в котором озвучил мем. Одетый в костюм Человека-паука и, почему-то, с очками для плавания на глазах, он чинно произнес: «Среда, мои чуваки», после чего разразился воплем в стиле злой щитоспинки.

Подобные видео с дурачествами в то время были визитной карточкой Коллинса. Кроме того, как позже объяснил парень, тогда он был «просто самым большим фанатом этой маленькой дурацкой мемной лягушки».

Вопреки ожиданиям вайнера, видео стало собирать десятки тысяч просмотров, лайков и репостов. Перформанс Коллинса пародировали, с ним создавали ремиксы. Для многих он стал прямой ассоциацией с мемом.

Кроме того, крик вайнера в своих видео использовал автор, пожалуй, самой популярной серии роликов-ремиксов о лягушках и среде — YouTube-блогер ZimoNitrome. По средам он публиковал музыкальные видео с различными приключениями злых щитоспинок. В его арсенале есть даже «российская» вариация под названием «It is среда my comrades» — то есть «Среда, мои товарищи». Щитоспинки в ней пляшут у подъезда с пивом, водкой и квасом, веселятся на фоне советского флага и носят характерные шапки.

Кадр: ZimoNitrome / YouTube

Сам Коллинс снял не одну вариацию своего знакового ролика, однако они уже не получили всенародное признание. Но карьера парня в сети не угасла: сегодня он ведет канал на YouTube, где публикует видео с реакциями на смешные ролики. На него подписано более полутора миллионов человек.

Среда навсегда

Пережив свой взлет в середине и конце 2010-х годов, мем «Среда, мои чуваки» потерял былую славу. Однако он не ушел в небытие, а превратился в нестареющую классику. В Telegram, «ВКонтакте», Twitter, «Пикабу» и на других площадках есть сообщества, посвященные исключительно этому мему, которые по-прежнему оповещают пользователей о середине недели. Кроме того, многие мемные паблики и Telegram-каналы по средам как дань мему регулярно публикуют картинки с земноводными — любые забавные изображения или же вариации нетленного оригинала.

Хочешь знать, почему мы любим лягушку, оповещающую о среде? Лягушка, оповещающая о среде, — абсолютно самодостаточный мем. Многие другие мемы основаны на ностальгических детских телешоу, забавных лицах, жизненных ситуациях или отсылках. Но не лягушка, оповещающая о среде. Она полностью абсурдна. Это просто лягушка плохого разрешения, которая говорит: «Среда, мои чуваки». (...) Лягушка, оповещающая о среде, — это доказательство того, что люди могут попросту пялиться в бессмысленную пустоту вечности и применять к ней свои смыслы. Я всегда буду лайкать эту лягушку. Со средой, мои чуваки!

пользователь Reddit

Изображение: @D0CT0EBCKNN

Самый первый мем с щитоспинкой все это время подстраивался под тренды, становясь все более абсурдным и непонятным для человека извне, — его интегрировали в другие мемы, а то и сразу в несколько других мемов. Впрочем, чтобы стать своим чуваком, необязательно исхитряться — достаточно, как до сих пор делают многие пользователи сети, в обычную среду поделиться картинкой с любой симпатичной амфибией.