74-летняя Вера Вонг поделилась снимком в прозрачном платье

Американский дизайнер свадебных платьев китайского происхождения Вера Вонг поделилась снимком в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном фото 74-летняя модельер запечатлена в прозрачном платье, сквозь ткань которого виден комплект нижнего белья черного цвета и высокие чулки. Также ее образ дополнили длинные перчатки и шляпа с широкими полями.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Тело — пожар», «Очень привлекательная», «Ты выглядишь потрясающе», «Королева Вонг», «Смотришься феноменально», — высказывались они.

В октябре Вера Вонг назвала секреты своей моложавой внешности. Журналисты поговорили со знаменитостью на вечеринке DKMS Gala, которая проходила в Нью-Йорке. В ходе беседы модельер призналась, что регулярно ест фастфуд, в том числе из ресторана быстрого питания «Макдоналдс».