«Вы никогда не выиграете эту войну» Почему Китай может начать войну за Тайвань и чем это угрожает США?

Политолог Нельсон Вонг перечислил ответы Китая на переход красных линий США

Китай готов защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому очертил для США красные линии в вопросе будущего Тайваня. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.

Он отметил, что руководство страны очень четко обозначило свою позицию по тайваньскому вопросу. По его словам, Китай всегда пытался добиться национального воссоединения путем мира, без применения силы.

Тайвань является частью Китая. Поэтому каждая страна, которая имеет дипломатические отношения с нами, должна признать политику «одного Китая» Нельсон Вонг эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований

Тайваньский вопрос В 1949 году, во время гражданской войны в Китае, официальное на тот момент правительство Гоминьдана перебралось на Тайвань и объявило себя единственной легитимной властью в стране. Так считали и многие другие страны, включая США; именно Китайская Республика (Тайвань) занимала место в ООН. Однако в 1970-х годах ситуация начала меняться: все больше государств признавали коммунистический Китай. В 1971 году КНР получила право представительства в ООН, а в 1979 году между КНР и США были установлены официальные дипломатические отношения. При этом де-факто Тайвань остается независимым государством: у него есть свои вооруженные силы, валюта и правительство, которое власти Китая считают сепаратистским. Еще в 2005 году Коммунистическая партия Китая (КПК) приняла так называемый «закон против отделения», который позволяет стране использовать военные средства против Тайваня, если он попытается отделиться. В данный момент Тайвань как независимое государство признают 13 стран-членов ООН. При этом КПК следует политике «одного Китая», согласно которой Тайвань является неотъемлемой частью КНР, а ее правительство — единственным законным правительством.

Красные линии Китая и тайваньский вопрос

Отвечая на вопрос об обстоятельствах, при которых возможен силовой сценарий тайваньского конфликта, Нельсон Вонг назвал три красные линии для изменения курса Китая и применения военной силы.

Китай открыто обозначил красные линии. Если внешние игроки действительно решат пересечь их, то мы будем сражаться и защищать свой суверенитет и территориальную целостность Нельсон Вонг эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований

«Первая: внешние силы вмешиваются в дела Тайваня, чтобы отделить остров от родины, и это становится неконтролируемым. Вторая: деятельность сепаратистских групп Тайваня заходит так далеко, что остров де-факто становится независимым. Третья: сепаратистские группы предпримут решительные действия — например, проведут референдум о независимости», — отметил политолог.

По его мнению, при реализации любого из этих трех условий Китай определенно применит силу.

Нельсон Вонг также подчеркнул, что если в каком-либо случае начнется война, то это будет война Китая по защите своей территориальной целостности.

В Китае полностью уверены в том, что победят любого, кто осмелится вторгнуться. Нет никаких сомнений в нашей решимости Нельсон Вонг эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований

Политолог добавил, что именно поэтому власти Китая снова и снова подают сигналы США: «Проснитесь! Вы никогда не выиграете эту войну, забудьте о ней. Вы осмелитесь прийти? Вы хотите, чтобы мы показали свои мускулы?..»

Отношения США и Китая ухудшились из-за тайваньского конфликта

В последние годы ситуация вокруг острова обострилась. Министерство национальной обороны Тайваня все чаще сообщает об отправке Китаем сотен военных самолетов и кораблей к его берегам. При этом ведомство призвало прекратить «постоянный военный харассмент».

Количество зарегистрированных боевых самолетов вокруг острова представляет собой серьезную угрозу Тайваньскому проливу и региональной безопасности министерство национальной обороны Тайваня

При этом США стали одними из главных партнеров Тайваня. В июле президент Джо Байден поручил выделить Тайваню военную помощь через Министерство обороны США. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи Тайваню.

345 миллионов долларов оборонных средств США выделили Тайваню

Китай предупредил США, что этот шаг нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также разрушает американо-китайские отношения. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин отметила, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать государственный суверенитет».

Поставки США оружия Тайваню серьезно нарушают принцип «одного Китая», наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, разрушают китайско-американские отношения Мао Нин официальный представитель МИД КНР

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил в текущей ситуации вокруг Тайваня действующего американского лидера. Он подчеркнул, что причиной обострения стала некомпетентность Джо Байдена. По мнению Дональда Трампа, Китай сомневается в профессионализме нынешнего президента, в связи с чем он потерял уважение к американской стороне.

7 августа 2023 года Джо Байден подписал акт об «Инициативе США и Тайваня по Закону о реализации первого соглашения о торговле в XXI веке», расширяющий возможности Конгресса в ведении торговых переговоров с тайваньской стороной. МИД КНР подверг критике Белый дом за это решение, указав на противоречие принципу «одного Китая» и нарушение обещания поддерживать с островом только неофициальные контакты.

Кроме того, Китай выразил сильное недовольство США после того, как в Нью-Йорк 13 августа прибыл вице-президент Тайваня Лай Циндэ. В Китае заявили, что Тайвань пытается заручиться поддержкой американских властей в вопросе независимости, а они, в свою очередь, используют Тайвань для сдерживания Китая.

Китай обнародовал план по углублению интеграции с Тайванем

В сентябре Китай обнародовал план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем в преддверии подготовки к президентским выборам на острове, запланированным на 2024 год.

Мы будем продолжать поддерживать реализацию инициативы по углублению комплексного развития между двумя сторонами Тайваньского пролива и укреплению основы для мирного воссоединения Пань Сяньчжан заместитель директора Управления по делам Тайваня Государственного совета КНР

Согласно плану, власти страны обещают улучшить условия для тайваньских фирм для ведения бизнеса в провинции Фуцзянь, углубить промышленное и финансовое сотрудничество и поощрять тайваньские компании к листингу на китайских фондовых биржах.

Кроме того, правительство пообещало привлечь тайваньских рабочих и их семьи к поселению в провинции Фуцзянь. Оно обещает расширить программы социального обеспечения, чтобы облегчить тайваньцам жизнь и работу в провинции, включая покупку недвижимости.

Отношения Китая и США начали налаживаться

Несмотря на нерешенный тайваньский вопрос, в развитии отношений США и Китая наметилась положительная тенденция. По словам политолога Нельсона Вонга, американская сторона начала понимать, что зашла слишком далеко. Он отметил, что именно поэтому в последние месяцы США продолжают направлять своих высокопоставленных чиновников в Китай, и в ответ на это министр иностранных дел КНР Ван И приехал в Вашингтон.

Давайте надеяться, что напряженность между Китаем и США удастся урегулировать должным образом

В ходе визита 26-28 октября глава МИД КНР Ван И провел переговоры с Джо Байденом, его советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Американские чиновники рассказали, что во время этих контактов была выражена обоюдная готовность проработать встречу лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре этого года.

Информацию о встрече подтвердила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что не будет вдаваться в подробности встречи, но вместе с тем отметила, что «президент с нетерпением ждет встречи с председателем Си».

