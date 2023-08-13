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10:44, 13 августа 2023Мир

Китай выразил США недовольство из-за визита вице-президента Тайваня

МИД КНР выразил США недовольство из-за «транзита» вице-президента Тайваня Циндэ

Фото: TangChi Lee / Unsplash

МИД КНР выразил «сильное недовольство» США после того, как в Нью-Йорк прибыл вице-президент Тайваня Лай Циндэ, пишет РИА Новости.

Циндэ, который также является главным претендентом на пост президента на ближайших выборах в Тайване, посетил США транзитом по дороге в Парагвай — там он собирается поучаствовать в инаугурации нового президента. На обратном пути Лай Циндэ снова сделает транзитную остановку — в Сан-Франциско. По данным Bloomberg, в этом городе он встретится с главой Американского института на Тайване Лаурой Розенбергер.

Китай, который считает Тайвань своей территорией, резко осудил США за то, что они приняли на своей территории «сепаратиста». В МИД заявили, что КНР выступает решительно против любых контактов между правительствами США и Тайваня. По мнению китайских властей, Лай Циндэ может осуществлять в США политическую деятельность, которая нарушает принцип «одного Китая». Тайвань пытается заручиться поддержкой американских властей в вопросе независимости, а они, в свою очередь, используют Тайвань для сдерживания Китая, считают в МИД.

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Ранее министерство уже призывало Вашингтон отказаться от организации визита Лай Циндэ. Тогда в МИД пообещали внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости принять меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В августе президент США Джо Байден подписал законодательный акт о начале реализации «американо-тайваньской торговой инициативы в XXI веке», направленной на укрепление двусторонних экономических отношений, за что также подвергся критике с китайской стороны. По заявлению МИД КНР, США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты.

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    Софья Ермакова
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