Аналитик объяснил планы ЕС сократить импорт газа из России

Аналитик Юшков: сокращение поставок российского газа в ЕС не связано с санкциями

За 2023 год Европейский союз (ЕС) получил гораздо меньше российского газа, чем в предыдущие годы. Однако это не связано с санкциями против Москвы, объяснил «Ленте.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Никаких санкций, запрещающих покупать российский газ, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ (СПГ), нет. Государства этот вопрос не регулируют — ни национальные правительства, ни Брюссель, как многонациональная структура. Никаких ограничений, никаких форматов регулирования, кто и сколько покупает, нет. У нас сократились объемы поставок исключительно из-за того, что мы не можем доставить туда газ», — рассказал специалист.

По словам Игоря Юшкова, «Северные потоки» не работают из-за взрывов. Газопровод «Ямал-Европа» не функционирует, поскольку Польша национализировала принадлежащую «Газпрому» часть и попала под российские санкции. Украина перекрыла один из основных маршрутов поставки газа из-за того, что он проходит через Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Сейчас остались два способа поставки российского газа в Европу — это второй маршрут через Украину и трубопровод «Турецкий поток». Но даже они не загружены на полную мощность, отметил аналитик.

По итогам 2023 года никаких 40 миллиардов кубов трубопроводного газа не будет, будет где-то 20-25. Но не из-за того, что европейцы приняли такое решение, а из-за того, что как раз таки газопроводы в полную силу не работают, и европейцы меньше заказывают. Это не результат деятельности политиков Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Они пытаются выдать сложившуюся ситуацию в качестве своего некоего достижения, которое они сами рукотворно сделали. Но в реальности просто так складывается ситуация. Вместе с СПГ может выйти 40-45 кубов — СПГ плюс трубопроводный газ», — заключил Игорь Юшков.

Евросоюз намерен сократить импорт российского природного газа до 40-45 миллиардов кубометров в 2023 году. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента по итогам встречи рабочей группы США — ЕС по энергетической безопасности. В документе также сказано, что сейчас Вашингтон стал крупнейшим поставщиком СПГ в Европу.