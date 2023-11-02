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19:10, 2 ноября 2023Путешествия

Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

Daily Mail: делавшую селфи на пирсе в Англии туристку накрыло огромной волной

Туристка решила сделать селфи на пирсе в Англии во время непогоды, оказалась под огромной волной и попала на видео. Среди очевидцев произошедшего девушка прослыла «идиоткой», сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на пирсе Уитби в Норт-Йоркшире. На кадрах видно, как путешественница в одиночестве стоит на пирсе и делает снимки. В какой-то момент волна накрывает ее и сносит с ног, из-за чего туристка почти оказывается в море, однако успевает быстро встать. После этого героиня ролика спокойно идет к берегу, а авторы видео высмеивают ее.

«Если действует предупреждение о штормовой погоде, просто оставайтесь дома. Ради фотографии или селфи не стоит рисковать своей жизнью, как и не стоит рисковать жизнями наших волонтеров, которым придется отправиться на помощь и вытаскивать вас из воды», — поделился мнением о видео старший офицер береговой охраны Стив Харт.

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      Зарина Дзагоева
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