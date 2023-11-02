В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

Депутат Бессараб назвала предложение об отцовском капитале сотрясанием воздуха

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала высказанную в Общественной палате (ОП) РФ идею ввести отцовский капитал в размере одного миллиона рублей за рождение или усыновление третьего ребенка. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что такую инициативу не получится соотнести с уже утвержденным федеральным бюджетом.

«Считаю необходимым рассматривать самым внимательным образом любые предложения, нацеленные на поддержку материнства, отцовства, семьи и детства, но хочу обратить внимание, что это предложение поступает в период, когда уже сверстан федеральный бюджет на ближайшие годы, и этот бюджет дефицитный. (...) Каждая поправка должна быть подкреплена соответствующей строкой бюджета», — сказала парламентарий.

Сегодня такое предложение только сотрясает воздух, но реального толка от него будет мало. В принципе это предложение сегодня уже малореализуемо Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее в России предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал, который будет выплачен за рождение или усыновление третьего ребенка. Об этом со ссылкой на доклад комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ сообщили «Известия». Сообщается, что предложение будет направлено в правительство.

В мае в Госдуме выступили против появления отцовского капитала. До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выплачивать мужчине, находящемуся в зарегистрированном браке, за рождение ребенка 500 тысяч рублей и по 1 миллиону за каждого ребенка после третьего. По мнению парламентария, мера может стать одним из способов поднять демографию в стране.