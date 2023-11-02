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20:46, 2 ноября 2023Силовые структуры

Похитивший себя россиянин заплатит 50 тысяч рублей

На Кубани похитивший себя мужчина выплатит 50 тысяч рублей за проведение поисков

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На Кубани 29-летний мужчина похитил сам себя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По данным ведомства, в мае мужчина занял более пяти миллионов рублей и не захотел возвращать долг. Тогда он решил организовать свое безвестное исчезновение. Он выехал на авто за пределы Краснодарского края и бросил его в Ростовской области, оставив там документы и личные вещи. Родственники и друзья «пропавшего» испугались за него и обратились в СМИ и социальные сети. Оперативные службы смогли найти россиянина. Выяснилось, что он никуда не исчезал, а просто поехал в дом отца.

Тогда прокуратура направила иск в суд о возмещении затраченных на поиски бюджетных средств в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск. Теперь мужчина должен выплатить эту сумму. Кроме того, в отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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