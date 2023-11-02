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00:50, 3 ноября 2023Мир

В Италии раскрыли подробности о разговоре Мелони с пранкерами

Совмин Италии: премьер-министр Мелони сразу поняла о разговоре с пранкерами
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано прокомментировал разговор премьер-министра страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист задал чиновнику вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза. Мантовано раскрыл подробности о диалоге премьера с пранкерами и отметил, что она сразу поняла, с кем говорит.

В пресс-службе Совмина ранее заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вовану и Лексусу удалось поговорить по телефону с Мелони и что службу «ввели в заблуждение».

Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии 1 ноября. В ходе беседы с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, Мелони сообщила, что многие страны устали от украинского конфликта. Говоря о контрнаступлении Вооруженных сил страны (ВСУ), политик заявила, что оно «возможно, идет не так, как ожидалось».

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      Марина Совина
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