В Италии раскрыли подробности о разговоре Мелони с пранкерами

Совмин Италии: премьер-министр Мелони сразу поняла о разговоре с пранкерами

Секретарь Совета министров Италии Альфредо Мантовано прокомментировал разговор премьер-министра страны Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Его слова приводит РИА Новости.

Журналист задал чиновнику вопрос, когда Мелони поняла, что говорит не с представителем Африканского союза. Мантовано раскрыл подробности о диалоге премьера с пранкерами и отметил, что она сразу поняла, с кем говорит.

В пресс-службе Совмина ранее заявили, что офис дипломатического советника Мелони Франческо Марии Тало сожалеет, что Вовану и Лексусу удалось поговорить по телефону с Мелони и что службу «ввели в заблуждение».

Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии 1 ноября. В ходе беседы с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, Мелони сообщила, что многие страны устали от украинского конфликта. Говоря о контрнаступлении Вооруженных сил страны (ВСУ), политик заявила, что оно «возможно, идет не так, как ожидалось».