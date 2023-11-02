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13:25, 2 ноября 2023Мир

Правозащитники заявили о применении Израилем фосфорных боеприпасов в Газе

Amnesty International заявила о применении Израилем фосфорных боеприпасов в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем фосфорных боеприпасов в Газе и Ливане. Об этом заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Мы проверили видеоролики, на которых видно, как артиллерийские снаряды с белым фосфором взрываются над Газой и Ливаном. Мы поговорили с врачами, которые занимались лечением девяти пострадавших на юге Ливана. Доказательства неопровержимы», — сказала она.

Ровера подчеркнула, что израильская сторона так же, как и ХАМАС, не соблюдает международное право. По ее словам, в результате неизбирательных бомбардировок жертвами стали тысячи детей.

«Поразительно видеть бездействие международного сообщества перед лицом катастрофы и гуманитарного кризиса такого масштаба», — заключила она.

По протоколу III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года боеприпасы с белым фосфором запрещены к использованию в жилых районах, где расположены гражданские объекты и мирное население.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило об обстрелах сектора Газа снарядами с белым фосфором со стороны Израиля. Сообщается, что из-за этого в восточной части анклава эвакуировали детскую больницу.

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      Виктория Кондратьева
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