Раскрыты ухудшающие сон продукты

Эндокринолог Табеева: красное мясо и шоколад вредят сну

Чтобы не мучиться от бессонницы и хорошо высыпаться, не рекомендуется перед сном употреблять красное мясо и шоколад, уверена эндокринолог и эксперт по превентивной и антивозрастной медицине Камиля Табеева. В беседе с «Газетой.Ru» она раскрыла и другие ухудшающие сон продукты.

Врач предупредила, что на ночь лучше не есть острую пищу и специи, так как они повышают уровень эндорфинов и стимулируют работу нервной системы, тогда как перед сном ей нужен покой. По словам Табеевой, не рекомендуется ужинать жирной пищей, поскольку долгий и трудный процесс ее переваривания вредит сну.

Красное мясо требует значительно большего времени для переваривания, чем рыба, например, поэтому его употреблять перед сном нежелательно

Камиля Табеева эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age-медицине

Также эндокринолог посоветовала в вечерние часы отказаться от продуктов с кофеином. Табеева напомнила, что бодрящим эффектом, помимо чая и кофе, обладает черный шоколад, поэтому его тоже лучше не есть на ночь. Также, по словам врача, не стоит есть перед сном арбузы, дыни и другие фрукты, провоцирующие частое мочеиспускание.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, которые вызывают сильную сонливость. По ее словам, бодрость исчезает после орехов, сладостей и спиртных напитков.