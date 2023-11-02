Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:31, 2 ноября 2023Забота о себе

Раскрыты ухудшающие сон продукты

Эндокринолог Табеева: красное мясо и шоколад вредят сну

Фото: Shane / Unsplash

Чтобы не мучиться от бессонницы и хорошо высыпаться, не рекомендуется перед сном употреблять красное мясо и шоколад, уверена эндокринолог и эксперт по превентивной и антивозрастной медицине Камиля Табеева. В беседе с «Газетой.Ru» она раскрыла и другие ухудшающие сон продукты.

Врач предупредила, что на ночь лучше не есть острую пищу и специи, так как они повышают уровень эндорфинов и стимулируют работу нервной системы, тогда как перед сном ей нужен покой. По словам Табеевой, не рекомендуется ужинать жирной пищей, поскольку долгий и трудный процесс ее переваривания вредит сну.

Красное мясо требует значительно большего времени для переваривания, чем рыба, например, поэтому его употреблять перед сном нежелательно

Камиля Табееваэндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age-медицине
Материалы по теме:
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019

Также эндокринолог посоветовала в вечерние часы отказаться от продуктов с кофеином. Табеева напомнила, что бодрящим эффектом, помимо чая и кофе, обладает черный шоколад, поэтому его тоже лучше не есть на ночь. Также, по словам врача, не стоит есть перед сном арбузы, дыни и другие фрукты, провоцирующие частое мочеиспускание.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, которые вызывают сильную сонливость. По ее словам, бодрость исчезает после орехов, сладостей и спиртных напитков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      В США высказались о финансовой помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости