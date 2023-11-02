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11:47, 2 ноября 2023Среда обитания

Российскую мегатрассу решили продлить и переименовать

Скоростную автодорогу М-12 продлят до Тюмени и переименуют в «Восток»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Скоростную платную автодорогу М-12 от Москвы до Казани решили продлить до Тюмени и переименовать. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В документе также сказано, что российской мегатрассе будет присвоено название «Восток». Теперь официальный маршрут автодороги М-12 будет выглядеть так: Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Уточняется, что в состав трассы войдут уже существующие автодороги — в том числе участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. Также будут присоединены строящиеся участки дорог Р-242 от Перми до Екатеринбурга и Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени.

«Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году», — отметили в правительстве.

В кабмине добавили, что переименование трассы М-12 потребует изменения названий еще двух автодорог. Так, трасса А-375 от Хабаровска до Находки утратит название «Восток», а трасса М-7 больше не будет называться «Волга».

Ранее стала известна стоимость проезда по участку трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. По данным госкомпании «Автодор», за каждый километр нужно будет заплатить 6,8 рубля. Так, доехать из Москвы до Арзамаса получится за 2800 рублей, от Москвы до Владимира — за 1400 рублей, от Владимира до Арзамаса — за 1400 рублей, от Москвы до ЦКАД — за 389 рублей.

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      Нина Ташевская
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