Украинский шахматист пожал руку россиянину в обход запрета

Украинский шахматист Кузубов в обход запрета пожал руку россиянину Артемьеву

Украинский шахматист Юрий Кузубов пожал руку российскому гроссмейстеру Владиславу Артемьеву до и после партии в рамках седьмого тура Grand Swiss. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Кузубов обошел запрет со стороны Федерации шахмат Украины. Ранее организация запретила своим спортсменам жать руки и фотографироваться с игроками из России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Кузубов, одержавший победу в партии, родился в Смоленской области и с детства проживал в Краматорске.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.