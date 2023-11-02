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19:41, 2 ноября 2023Мир

В Конгрессе США заявили о решении по импичменту Байдена

Джонсон: решение по импичменту президента США Байдена скоро будет принято

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение по импичменту президента США Джо Байдена скоро будет принято. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, передает британская газета The Guardian.

Также в ответ на вопрос, достаточно ли у Палаты представителей доказательств для предъявления статей об импичменте Байдену, Джонсон заявил о подготовке пересчета данных.

Издание напоминает, что расследование на предмет возможного импичмента Байдена было инициировано предыдущим спикером палаты Кевином Маккарти, смещенным с поста собственной партией. Причиной расследования стали подозрения в коррупционных связях сына президента Хантера Байдена.

Ранее Джонсон допустил объявление импичмента Байдену. Джонсон отметил, что импичмент возможен в случае выявления парламентским комитетом соответствующих нарушений.

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      Максим Габриелян
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