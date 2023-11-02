В Конгрессе США заявили о решении по импичменту Байдена
Решение по импичменту президента США Джо Байдена скоро будет принято. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, передает британская газета The Guardian.
Также в ответ на вопрос, достаточно ли у Палаты представителей доказательств для предъявления статей об импичменте Байдену, Джонсон заявил о подготовке пересчета данных.
Издание напоминает, что расследование на предмет возможного импичмента Байдена было инициировано предыдущим спикером палаты Кевином Маккарти, смещенным с поста собственной партией. Причиной расследования стали подозрения в коррупционных связях сына президента Хантера Байдена.
Ранее Джонсон допустил объявление импичмента Байдену. Джонсон отметил, что импичмент возможен в случае выявления парламентским комитетом соответствующих нарушений.