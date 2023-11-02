В Конгрессе США заявили о решении по импичменту Байдена

Джонсон: решение по импичменту президента США Байдена скоро будет принято

Решение по импичменту президента США Джо Байдена скоро будет принято. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, передает британская газета The Guardian.

Также в ответ на вопрос, достаточно ли у Палаты представителей доказательств для предъявления статей об импичменте Байдену, Джонсон заявил о подготовке пересчета данных.

Издание напоминает, что расследование на предмет возможного импичмента Байдена было инициировано предыдущим спикером палаты Кевином Маккарти, смещенным с поста собственной партией. Причиной расследования стали подозрения в коррупционных связях сына президента Хантера Байдена.

Ранее Джонсон допустил объявление импичмента Байдену. Джонсон отметил, что импичмент возможен в случае выявления парламентским комитетом соответствующих нарушений.