В США заявили о попытках Байдена отсрочить поражение ВСУ

Ведущая Fox News Ингрэм: команда Байдена пытается отстрочить поражение Украины

Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала попытки команды президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе «циничной политической уловкой». Фрагмент эфира доступен на YouTube.

По ее мнению, американские власти таким образом пытаются отсрочить поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат», — сказала она.

Ингрэм подчеркнула, что на сегодняшний день даже самые стойкие «ястребы войны» не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Киеву. По ее мнению, никто не верит главе Пентагона Ллойду Остину, который утверждает, что назначенный Соединенными Штатами генеральный инспектор по аудиту помощи ВСУ проделает «прекрасную работу».

Ведущая Fox News добавила, что администрация американского лидера не хочет реального отслеживания направленных Украине денежных средств. Ингрэм считает, что у Соединенных Штатов «нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией».

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украину ждет сокращение военной помощи на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, уменьшение поддержки станет болезненным ударом для страны.

Как стало известно, президент США Джо Байден намерен наложить вето на законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины.