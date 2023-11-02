Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище

Боль во влагалище может возникать из-за разных причин, в том числе из-за сухости, вагинизма и кисты, рассказал гинеколог Нарендра Писал. Основные причины этой проблемы он и его коллеги назвали в статье издания Cosmopolitan.

Сухость

По словам Писала, сухость влагалища — одна из главных причин микротравм и боли в этой области. Чаще всего сухость возникает у женщин во время менопаузы. Однако она может появиться и в любом другом возрасте, причем иногда причиной этой проблемы становятся гормональные контрацептивы.

Сухость влагалища может вызывать дискомфорт во время секса, а также периодические кровотечения или коричневатые выделения. Иногда выделения могут быть симптомом болезней. Поэтому при их появлении необходимо обратиться к врачу Нарендра Писал гинеколог

Избавиться от сухости помогут смазки, отметил врач. Если же этот симптом возник во время менопаузы, то гинеколог порекомендовал обратиться к врачу и добавил, что специалист поможет подобрать заместительную гормональную терапию.

Вагинизм

Вагинизм — это спазм, который возникает при непроизвольном сокращении мышц влагалища, объяснил Писал. Иногда он бывает такой силы, что влагалище полностью закрывается, делая секс болезненным или даже невозможным, продолжил врач.

1-6 процентов женщин сталкиваются с вагинизмом

По словам врача, избавиться от этой проблемы можно с помощью психолога.

Инфекция мочевыводящих путей

Терапевт Пол Эттлингер объяснил, что инфекции мочевыводящих путей обычно возникают, когда бактерии попадают в мочевые пути через уретру. Чаще это заболевание встречается у женщин, так как их уретра короче мужской, из-за чего инфекциям проще попасть в организм. При этом человек испытывает неприятные ощущения и боль в районе половых органов и мочевого пузыря. «Половой акт также увеличивает риск развития инфекций. Кроме того, использование спермицидов для защиты от нежелательной беременности тоже может привести к инфекции из-за роста числа бактерий».

Иногда эти инфекции проходят сами по себе, но в большинстве случаев требуется терапия антибиотиками, объяснил Эттлингер.

Киста бартолиновой железы

По словам гинеколога Саураба Фадниса, боль в районе половых органов может возникать из-за кисты бартолиновой железы. Она располагается у входа во влагалище за малыми половыми губами, объяснил врач. Железа вырабатывает секрет для смазки во время секса. Киста же возникает при застое жидкости.

В большинстве случаев кисты безболезненны. Но если они становятся слишком большими, могут вызывать дискомфорт во время секса или даже повседневной деятельности. Кисту можно почувствовать, но нельзя сжимать или выдавливать. В большинстве случаев кисты проходят сами. Если же они вызывают боль, лучше обратиться к врачу Саураб Фаднис шинеколог

Передаваемые половым путем инфекции

Зачастую боль, жжение и зуд в районе влагалища могут вызывать инфекции, передаваемые половым путем, предупредила терапевт Приянка Патель. Некоторые виды инфекций не имеют симптомов, однако приводят к заболеваниям органов малого таза и бесплодию, предупредила она. Поэтому необходимо предохраняться во время секса, регулярно проходить осмотры у гинеколога и сдавать анализы, призвала Патель.

Ранее женщин предупредили об одном замалчиваемом раннем симптоме менопаузы. Им оказалось недержание мочи, с которым сталкивается каждая третья женщина в период менопаузы.