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17:31, 23 октября 2023Забота о себе

Женщин предупредили об одном замалчиваемом раннем симптоме менопаузы

Кадр: The SUN

61 процент женщин, столкнувшихся с климаксом, не знали о некоторых ранних симптомах менопаузы либо были не готовы к ним, показал опрос, проведенный компанией по производству гигиенических продуктов Always Discreet. Его результаты приводит издание The Sun.

По данным опроса, одним из симптомов менопаузы, о которых женщины чаще всего молчат и которые они стесняются назвать даже в беседе с врачами, — это недержание мочи. Четверть опрошенных женщин признались, что испытывают проблемы с удержанием мочи, когда чихают или кашляют, 29 процентов респондентов отметили, что могут случайно обмочиться во время бега или прыжков, а 17 процентов заявили, что из-за этого им пришлось отказаться от любимых занятий.

Представительница компании Always Discreet Эмма Джерард добавила, что снизить вероятность возникновения этой проблемы можно, если с молодости делать упражнения по укреплению мышц тазового дна, проконсультировавшись предварительно со специалистом.

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«Нужно не только повышать осведомленность о том, что нужно напрягать эти мышцы каждый день, но и показывать, как легко включить такие занятия в режим дня, если знать, как их делать», — заключила представительница Always Discreet Эмма Джерард.

Ранее гинеколог Таня Адиб рассказала о шансах забеременеть во время климакса. «Пользоваться контрацептивами нужно в течение двух лет после последней менструации, если вам меньше 50 лет, и год — если больше», — объяснила она. Она также призвала женщин запоминать дату последней менструации.

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      Александра Лисица
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