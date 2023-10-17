Врач раскрыл шансы забеременеть после менопаузы

Гинеколог Адиб: забеременеть можно в течение двух лет после начала менопаузы

Женщина может забеременеть и после начала менопаузы, предупредила гинеколог Таня Адиб. О шансах забеременеть во время климакса она рассказала в беседе с изданием Mirror.

Врач объяснила, что менопаузу можно считать начавшейся, когда с момента последней менструации прошло 12 месяцев. «Пользоваться контрацептивами нужно в течение двух лет после последней менструации, если вам меньше 50 лет, и год — если больше. Так что лучше запомнить дату последней менструации», — объяснила она.

Адиб подчеркнула, что гормонозаместительная терапия не работает как контрацептив и не защищает от беременности. «Некоторых женщин, которым около 40 лет, она может сделать еще более фертильными, так что будьте осторожны», — рассказала она.

Ранее врач, специалист по мужскому здоровью Бабак Асафи рассказал о разнице мужского и женского климаксов. По его словам, «мужская менопауза» в основном влияет на сексуальную функцию и настроение.