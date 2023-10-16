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05:00, 16 октября 2023Забота о себе

Врач объяснил разницу между мужским и женским климаксами

Фото: YP_Studio / Shutterstock / Fotodom

Многие мужчины с возрастом сталкиваются с изменением гормонального фона, но не все — с андропаузой (мужским климаксом), рассказал врач, специалист по мужскому здоровью Бабак Асафи. Его цитирует Huffington Post.

Мужской и женский климаксы, объяснил он, протекают по-разному — так, у них разный возможный возраст начала. «Женская менопауза наступает ближе к 50 и после 50, а падение тестостерона у мужчин отмечается не только ближе к 50, но и на седьмом десятке. Женская менопауза отличается заметными физическими изменениями, такими как конец менструаций, изменения в репродуктивной системе, возрастающий риск остеопороза и проблем с сердцем. "Мужская менопауза" в основном задевает сексуальную функцию и настроение», — назвал разницу между этими состояниями Асафи.

Андропауза также характеризуется потерей мышечной массы, отложениями жира на животе и груди, падением активности, трудностями с засыпанием и памятью. Справиться с андропаузой, продолжил Асафи, мужчинам поможет здоровый образ жизни.

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«Придерживайтесь сбалансированного питания, включите в рацион фрукты, белки, полезные жиры, чтобы поддерживать уровень гормонов, управляющих этими симптомами. Регулярные занятия спортом также помогут поддержать эмоциональное и ментальное благополучие», — сказал он. Врач также добавил, что при ярко выраженных симптомах андропаузы можно обратиться к терапевту, измерить уровень тестостерона и решить, нужна ли мужчине заместительная гормональная терапия.

Ранее американская телеведущая и актриса Келли Рипа в эфире своего подкаста рассказала, что неожиданно обнаружила плюсы менопаузы. 53-летняя знаменитость призналась, что испытала многие неприятные симптомы пременопаузы, тем не менее нашла в этом состоянии и положительные моменты.

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    Екатерина Улитина
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