Названы три главные претензии Украины к западному оружию

Полковник Матвийчук: поставляемое Киеву западное оружие слишком «капризное»

Поставки западного оружия Украине сопряжены со множеством сложностей, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил главные претензии Вооруженных сил Украины (ВСУ) к технике, поставляемой Киеву Западом.

«Во-первых, западная техника очень сложная, во-вторых, неприспособленная к европейскому театру военных действий. Грядет зима, и по опыту прошлого года эксплуатации, техника уже перестает заводиться. Те же американские Abrams даже не могут взобраться на ледяную горку, так как скользит сцепление. В-третьих, они очень капризные в эксплуатации, для них нужны тонны запасных частей, которых на Украине нет», — рассказал Матвийчук.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с помощником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы отчитаться о результатах использования оружия, переданного Киеву странами Запада.

«Стороны обсудили (...) результаты применения вооружения, предоставленного союзниками Украины», — говорилось в сообщении, переданном пресс-службой офиса главы государства.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что украинские войска опустошают запасы американских ракет. По его словам, США отправили Киеву порядка 12 ракет ATACMS, сейчас их осталось три.