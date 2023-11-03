Экономист назвал способ защитить деньги от инфляции

Экономист Беляев посоветовал защитить деньги от инфляции при помощи вкладов

Самый доступный для широких слоев населения инструмент, благодаря которому можно защитить деньги от инфляции, это банковский вклад, сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Способ сохранить сбережения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Экономист сообщил, что обычно ставки по банковским депозитам ниже официальных темпов инфляции, однако бывают периоды, когда они превышают данные показатели. Сейчас как раз такой момент, отметил эксперт.

Сейчас банки по краткосрочным депозитам предлагают достаточно высокие проценты, в некоторых банках они дошли уже до 15 процентов Михаил Беляев экономист

Аналитик также обратил внимание, что следует различать понятия банковского вклада и накопительного счета. По его словам, эти инструменты схожи, однако имеют существенные различия.

«Банковский вклад — это инструмент на определенный срок, как правило, на несколько месяцев. Если вы пытаетесь снять со счета деньги до истечения срока действия договора, то тогда вам возвращают ваши деньги, но не начисляют проценты. Накопительный счет — пульсирующий. Вы можете его пополнять, снимать оттуда деньги, но не опускаясь ниже определенного предела. Но в чем может быть неудобство — банк в одностороннем порядке может изменить ставку, если, допустим, резко упадет ключевая ставка. Тем не менее ничто вам не мешает в этот момент взять свои деньги и переложить в более доходный на тот момент инструмент», — поделился экономист.

Вложения в золото и валюту на текущий момент Беляев счел не самым удачным способом сохранить сбережения. Также он призвал избегать инструментов, сулящих быстрое обогащение. К ним аналитик отнес финансовые пирамиды и криптовалюты.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что на предыдущей неделе рост цен в годовом выражении ускорился с 6,38 процента до 6,59.

В условиях повышения инфляционных рисков и роста инфляционных ожиданий по итогам заседания совета директоров 27 октября Центробанк принял решение резко поднять ключевую процентную ставку — с 13 до 15 процентов годовых.