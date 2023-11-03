Главой ВМС США впервые в истории стала женщина

Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС США

Главой Военно-морских сил (ВМС) США впервые в истории стала женщина. Сенат утвердил в этой должности адмирала Лизу Франчетти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Ллойда Остина.

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — заявил шеф Пентагона. Она также станет первой женщиной в комитете начальников штабов.

В июле американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Франчетти на пост главы Военно-морских сил. Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США.