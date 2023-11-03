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06:48, 3 ноября 2023Мир

Главой ВМС США впервые в истории стала женщина

Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост главы ВМС США
Лиза Франчетти

Лиза Франчетти . Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Главой Военно-морских сил (ВМС) США впервые в истории стала женщина. Сенат утвердил в этой должности адмирала Лизу Франчетти, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Ллойда Остина.

«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — заявил шеф Пентагона. Она также станет первой женщиной в комитете начальников штабов.

В июле американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру Франчетти на пост главы Военно-морских сил. Она является второй в истории женщиной, дослужившейся до ранга четырехзвездного адмирала ВМС США.

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      Марина Совина
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