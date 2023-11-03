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19:36, 3 ноября 2023Силовые структуры

Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

В Новой Москве иностранец изнасиловал 15-летнюю россиянку в бане

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новой Москве задержали иностранца по подозрению в изнасиловании 15-летнего подростка, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, днем 2 ноября, когда несовершеннолетняя жительница деревни Богородское пошла в баню, мужчина пробрался в помещение и надругался над ней. В тот же день мать потерпевшей обратилась в полицию, и спустя несколько часов подозреваемый был задержан.

Установлено, что он находился в России нелегально. В отношении него составлен административный протокол. Проводится проверка по факту изнасилования.

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      Илона Палей
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