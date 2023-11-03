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12:12, 3 ноября 2023Моя страна

На Сахалине обнаружили находку возрастом 70 миллионов лет

Сахалинцы нашли аммониты возрастом 70 миллионов лет

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жители Сахалина провели палеонтологическую экспедицию в верховьях реки Сусуя и обнаружили редчайшие окаменелости древних морских животных — аммонитов. Видеокадры похода опубликованы на YouTube.

Речь идет об ископаемых моллюсках мезозойской эры возрастом около 70 миллионов лет. Они имеют спиральную раковину с различными узорами и деталями и считаются важными индикаторами геологического времени и климата.

Диггеры со специальными молоточками и кувалдами и отправились в поисках конкреций — каменных образований, в которых застывают окаменелости, — и нашли два экземпляра полосатых аммонитов, которые впоследствии аккуратно извлекли из камня.

Ранее в окрестностях Нижнего Новгорода нашли окаменелый гриб XIII века. 800-летний гриб трутовик обнаружили археологи и сотрудники Института биологии и медицины, он находился на глубине четырех метров. Точный возраст окаменелости будет известен позже.

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