Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

Посол Антонов заявил, что США ведут фронтальное наступление на Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о попытках Вашингтона вести фронтальное наступление на Москву. По его словам, таким образом Соединенные Штаты стараются помешать развитию России, сообщает РИА Новости.

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — заявил он.

Дипломат отметил, что санкции со стороны Белого дома являются хаотичными и не имеют никакого смысла. Он уточнил, что их целью являются попытки «уколоть» Москву, даже если при этом союзники Вашингтона получат еще больший урон, чем Россия.

Ранее Антонов напомнил, что Вашингтон в четверг, 2 ноября, объявил о новых санкциях в отношении Москвы. Посол уточнил, что под новые санкции США попали многие организации из зарубежных стран, которые пытаются работать с Россией в текущих условиях. Он заявил о провале американских ограничений и назвал их неэффективными.