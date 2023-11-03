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17:54, 3 ноября 2023Силовые структуры

Найденный при обыске у Аяза Шабутдинова сейф с деньгами показали на видео

Сейф с деньгами, найденный при обыске у Аяза Шабутдинова, показали на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

Сейф с деньгами, найденный при обыске в квартире блогера-миллионника Аяза Шабутдинова, показали на видео. Ролик в пятницу, 3 ноября, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах роскошное убранство съемной квартиры задержанного и сам он в окружении сотрудников правоохранительных органов, которые вскрывают с помощью подручных инструментов большой черный сейф блогера-коуча. Внутри множество пятитысячных купюр и документы.

О задержании Шабутдинова по делу о мошенничестве стало известно в пятницу, 3 ноября. Основанием для этого стало заявление недовольной клиентки, которая была не согласна с условиями возврата средств за приобретенные курсы.

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      Владимир Седов
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