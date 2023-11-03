Пьяный россиянин обстрелял дверь соседей и попал под статью

В Рязанской области осудят мужчину, который обстрелял дверь соседей

В Рязанской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Дядьково, который обстрелял дверь соседей и ранил хозяйку квартиры. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 213 («Хулиганство») и 167 («Умышленные повреждение имущества») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 23 августа обвиняемый выпил, взял ружье и открыл огонь дробью по двери соседей. Выстрелы ранили хозяйку квартиры и повредили имущество. После обстрела мужчина вернулся к себе. Соседи вызвали полицию, однако житель села не захотел открывать им дверь.

Сначала мужчина оскорблял силовиков, угрожал им, а потом начал беспорядочную стрельбу внутри квартиры. В результате его все равно смогли задержать и отправить под стражу.

Ранее в Екатеринбурге полиция и Росгвардия взяли штурмом квартиру находившегося в состоянии алкогольного опьянения россиянина, который устроил стрельбу на детской площадке.

