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20:53, 3 ноября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин обстрелял дверь соседей и попал под статью

В Рязанской области осудят мужчину, который обстрелял дверь соседей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Рязанской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Дядьково, который обстрелял дверь соседей и ранил хозяйку квартиры. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 213 («Хулиганство») и 167 («Умышленные повреждение имущества») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 23 августа обвиняемый выпил, взял ружье и открыл огонь дробью по двери соседей. Выстрелы ранили хозяйку квартиры и повредили имущество. После обстрела мужчина вернулся к себе. Соседи вызвали полицию, однако житель села не захотел открывать им дверь.

Сначала мужчина оскорблял силовиков, угрожал им, а потом начал беспорядочную стрельбу внутри квартиры. В результате его все равно смогли задержать и отправить под стражу.

Ранее в Екатеринбурге полиция и Росгвардия взяли штурмом квартиру находившегося в состоянии алкогольного опьянения россиянина, который устроил стрельбу на детской площадке.

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      Варвара Митина
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