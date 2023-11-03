В ЦАХАЛ допустили возможность расширения операции к югу от Газы

ЦАХАЛ: Армия обороны Израиля при необходимости расширит операции к югу от Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при необходимости расширит операции к югу от Газы, об этом заявила представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, пишет РИА Новости.

По ее словам, израильские военные сосредоточены на операциях в северной части сектора Газа. При этом террористическая инфраструктура палестинского движения ХАМАС есть и в других районах, указала она.

«Естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем», — допустила она возможность расширения военных действий. Уколова добавила, что ЦАХАЛ стремится уничтожить инфраструктуру ХАМАС и вернуть заложников.

Ранее сообщалось, что США и Израиль в рамках выработки плана на будущее Газы задумались об отправке миротворцев в сектор после вытеснения ХАМАС. Многонациональные силы могут включать американские, британские и французские войска.