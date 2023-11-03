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19:00, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин ударил полицейского о стену в подъезде и получил четыре года колонии

В Башкирии дали 4 года колонии рецидивисту, ударившему участкового о стену

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Нефтекамске приговорил к четырем годам колонии 36-летнего местного жителя, применившего насилие к участковому полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Установлено, что в сентябре 2022 года ранее судимый житель Нефтекамска находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок в подъезде своего дома. На место прибыл участковый, который потребовал от нарушителя проехать с ним в отдел МВД. После этого злоумышленник порвал погон на форменном обмундировании сотрудника полиции и ударил его туловищем и головой о стену лестничной площадки, причинив легкий вред здоровью.

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