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20:17, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин взял в заложницы знакомую и угрожал сжечь себя вместе с ней

В Приморье мужчина удерживал в заложницах знакомую, угрожая сжечь ее и себя

Фото: Vladimir Baranov / Globalloopress.com

Полицейские в Приморском крае задержали 39-летнего местного жителя, который удерживал знакомую в квартире и угрожал сжечь ее и себя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной управлении МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением») УК РФ. С места происшествия сотрудниками правоохранительных органов была изъята пластиковая бутылка с горючей жидкостью.

По данным ведомства, ранее судимый житель Приморья заперся в квартире на улице Карла Маркса в Большом Камне и угрожал сжечь себя и сожительницу. В результате переговоров полицейским удалось проникнуть в жилище и обезвредить злоумышленника. От его действий никто не пострадал.

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      Олеся Мицкевич
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