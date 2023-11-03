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16:42, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Подавшая иск к Аязу Шабутдинову рассказала о сути претензий к блогеру

Подавшая иск к Шабутдинову заявила о множестве потерпевших из-за мошенничества

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Подавшая иску к блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову Наталья Калистратова обвинила его в мошенничестве. Об этом она рассказала в разговоре с «Лентой.ру». Она не стала подробно рассказывать о сути претензий, но отметила, что они связаны инфокурсами и большим количеством пострадавших.

«Совершил мошенничество против меня и других лиц. Теперь по мошенничеству всех [пострадавших] подтянем и накажем. Доказать это быстро получилось, потому что потерпевших очень много и факт мошенничества налицо, осталось просто бумаги показать, и все. Бумаги показали, доказали, все это увидели и зафиксировали», — объяснила она.

Эти инфоркурсы отчасти к мошенничеству [относятся], это связано. Предлог — это курсы, но сама бухгалтерия связана с тем, что он совершает против людей мошенничество

Наталья Калистратовапострадавшая

О задержании Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. По информации «360», он вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его встретили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

Представители блогера сначала опровергали информацию, однако позже сообщили, что поводом для проверки стало заявление недовольной клиентки. В компании «Like Центр», принадлежащей блогеру, рассказали RT, что он проходит по делу в качестве свидетеля.

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Как выяснила Baza, его задержали из-за жалобы девушки, которая купила курс, но позже решила отказаться, несмотря на то что проходила их. Издание пишет, что дело тянулось с 2020 года.

По информации Shot Аяз Шабутдинов согласился сотрудничать со следствием. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ведомстве рассказали, что бизнес-тренер и его сообщники обещали научить каждого желающего эффективно вести бизнес и много на этом зарабатывать. Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешную карьеру, отметила Волк.

Аяз Шабутдинов родился в Пермском крае, окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». На своем сайте он называет себя основателем технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр», миллиардером и инвестором.

В последнее время правоохранительные органы стали уделять все больше внимания блогерам. В поле зрения попали Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина. Им вменяли уклонение от уплаты налогов.

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      Мария Сметанина
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