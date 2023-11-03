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02:01, 4 ноября 2023Культура

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни
Галина Мочалова

Галина Мочалова. Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Приют комедианта».

Актриса скончалась 2 ноября, не дожив 16 дней до своего 90-летия.

В разное время Мочалова служила в театре Моссовета, петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедиантов».

Мочалова снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, среди которых «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита» (2005).

Карьеру в кино она начала в 1957 году, снявшись в картине «Поддубенские частушки», исполнив роль птичницы Вали.

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      Марина Совина
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